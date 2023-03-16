Озеро площею понад 9 га було незаконно передано в приватну власність

Господарський суд Києва вирішив повернути в державну власність земельну ділянку з озером у селі Стрілки, де розташований відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & SPA екс-нардепа Ігоря Кривецького. Відповідне рішення суд ухвалив 1 березня.

«Рішенням суду задоволено позов керівника Львівської обласної прокуратури до Львівської обласної державної адміністрації та суб’єкта господарювання. В ньому прокуратура вимагала визнання недійсним розпорядження, договору купівлі-продажу земельної ділянки і застосування наслідків недійсності правочину», – повідомили у четвер, 16 березня, у Львівській обласній прокуратурі.

За даними ZAXID.NET, йдеться про земельну ділянку з озером у селі Стрілки на Перемишлянщині, де розташований відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & SPA екс-нардепа, свободівця Ігоря Кривецького. Суди у цій справі тривали близько трьох років.

Ще у серпні 2019 року тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський підписав розпорядження про продаж елітному відпочинково-оздоровчому комплексу земельної ділянки площею понад 15 га у селі Стрілки. На цій ділянці розташована водойма загальнодержавного значення – став площею 9,2 га. І, відповідно до законодавства, відчуження такої земельної ділянки є незаконним.

У червні 2020 року Мальському вручили підозру у незаконному продажі цієї ділянки. Одразу після цього на офіційній сторінці Edem Resort з’явилася заява про добровільне повернення озера у державну власність, однак ці обіцянки так і не були виконані. Прокуратура звернулася до суду.

У документації з продажу ділянки озеро не було відображено, а на його місці вказували спортивний майданчик для занять водними видами спорту, тому суди першої інстанції та апеляції не бачили порушень. Однак, Верховний Суд скасував вказані рішення і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

За результатами нового розгляду Господарський суд міста Києва повністю задоволив позовні вимоги прокуратури. Це рішення ще не вступило в дію і може бути оскаржене. Вже після набрання судовим рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів для його реального виконання.

Як повідомлялося, рік тому Північний апеляційний господарський суд відмовився повернути у власність держави земельну ділянку з озером у селі Стрілки, де розташований відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & SPA Ігоря Кривецького. Експерти вкотре не побачили озера на території комплексу, тож апеляційний суд вирішив, що підстав повертати землю в держвласність немає.