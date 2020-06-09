Екс-голові ЛОДА вручили підозру у незаконній передачі землі курорту «Едем Резорт»

Прокуратура подасть позов про повернення землі назад у власність села Стрілки

Екс-керівника Львівської облдержадміністрації обвинуватили у незаконній передачі земель курорту «Едем Резорт». Про підписання підозри чиновнику 9 червня ввечері повідомила головна прокурорка Львівської області Ірина Діденко. Вона не уточнює імені обвинуваченого, однак, як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, йдеться про Маркіяна Мальського, який у серпні 2019 року підписав розпорядження про продаж 15 га земель із озером біля села Стрілки компанії «Узлісся».

Ірина Діденко заявила, що збитки від таких дій правоохоронці оцінюють у 7 млн грн. «За версією слідства, минулоріч посадовець видав розпорядження, яким передав у власність товариству земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населеного пункту села Стрілки на території Бібрської міської ради Перемишлянського району для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн», – написала Ірина Діденко.

За словами Ірини Діденко, проблемним у цьому розпорядженні стало те, що на ділянці розташоване проточне озеро площею понад 9 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до законодавства, не підлягають відчуженню. Через це прокурори подаватимуть позов до суду з вимогою повернення землі та озера у власність держави.

Наразі ZAXID.NET не вдалося отримати коментар самого Маркіяна Мальського щодо вручення йому підозри.

Судячи із повідомлення прокуратури, екс-голові ЛОДА інкримінують порушення ч.2 ст. 367 (службова недбалість із тяжкими наслідками), що карається позбавленням волі від двох до п'яти років.

Додамо, власником ТзОВ «Узлісся» є екс-нардеп та відомий львівський бізнесмен Ігор Кривецький, який побудував у Стрілках масштабний відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa. Восени 2019 року Кривецький став власником більше 65 га земель навколо «Едем Резорту», які раніше виділялися учасникам АТО.

Вочевидь у повідомленні Ірини Діденко йдеться лише про невелику частину цього комплексу, який займає понад 110 га.