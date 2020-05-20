Юлія Тимошенко під час карантину відпочивала у маєтку Кривецького

Журналісти програми «Схеми» з'ясували, що Юлія Тимошенко проживала в елітному відпочинковому комплексі біля Львова

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропустила позачергове засідання Верховної Ради через відпочинок на Львівщині в комплексі Edem Resort Medical & Spa, що належить екс-депутату від партії «Свобода» Ігорю Кривецькому.

Обставини перебування політикині в елітному готельно-відпочинковому комплексі з'ясували у своєму розслідуванні «П’ятизірковий карантин Тимошенко» журналісти програми «Схеми». Вони стверджують, що саме через поїздку в «Едем Резорт» Тимошенко пропустила 7 травня позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядали невідкладні питання боротьби з епідемією коронавірусу Covid-19. Йшлося про впровадження обов’язкового тестування окремих категорій населення, оплату лікарняних і страхування медиків.

Юлія Тимошенко пропустила важливе засідання парламенту і не з’являлась того тижня в ефірах і на публіці. За кілька днів до цього лідерка «Батьківщини» задекларувала 5,5 млн доларів, отриманих у США як компенсацію за політичні репресії в часи президентства Віктора Януковича, але відмовилась назвати, хто саме сплатив їй ці кошти.

В ході розслідування журналісти зафіксували на території відпочинкового комплексу «Едем Резорт» особистого охоронця та водія Юлії Тимошенко, а також зняли кадри з жінкою, схожою на лідерку «Батьківщини». На виїзді з готелю опинився також автомобіль Сергія Власенка – давнього соратника та однопартійця Тимошенко. Під час візиту Тимошенко в «Едем Резорті» перебував також колишній багаторічний спонсор партії «Свобода» Ігор Кривецький.

Нагадаємо, що восени 2019 року Кривецький став власником більше 65 га земель навколо «Едем Резорту», які раніше виділялися учасникам АТО. Водночас «ВО «Свобода», а також партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко виступали проти впровадження ринку землі в Україні.

Відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa під час карантину продовжував приймати гостей. Тут залишалась працювати зона спа, басейн, лазні, сауни, гольф-поле, також гостям можна було забронювати і столик у ресторані. Цю інформацію журналістам програми «Схеми» підтвердили на рецепції готелю і в турфірмі, яка продавала тури в готель у період карантину.

Тижнева програма детоксикації й відновлення, в яку входить консультації дієтологів, діагностика, УЗД, і перелік різноманітних масажів, водних спа й б’юті-процедур коштує 93 тис. грн для однієї особи. У ціну слід додати вартість проживання від 30 тис. грн і сягає більше 200 тис. грн на тиждень. Юлія Тимошенко та Сергій Власенко відмовилися прокоментувати журналістам обставини свого перебування у відпочинковому комплексі на Львівщині.