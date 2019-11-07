У «Свободі» вважають, що скупка землі Кривецьким не суперечить позиції партії

Свободівці на акції протесту під ЛОДА проти ймовірного скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, 7 листопада 2019 року

Львівська «Свобода» у четвер, 7 листопада, організувала акцію під будівлею Львівської ОДА проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. При цьому у «Свободі» вважають, що їхні заяви про загрозу можливого розпродажу української землі не суперечать тому, що один з провідних членів партії екс-нардеп Ігор Кривецький скупив уже понад 110 га землі лише біля села Стрілки Перемишлянського району, де розташований його відпочинковий комплекс.

Виступаючи на акції протесту під ЛОДА, керівник Львівської міської організації ВО «Свобода» Любомир Мельничук заявив про загрозу від продажу земель сільськогосподарського призначення: «Українець не буде відчувати себе господарем на власній землі, коли сюди прийдуть інші люди. І ми з вами будемо відчувати неопанщину, де у XXI столітті за смішні гроші українець буде обробляти свою колишню землю на благо якогось пана».

Голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Олег Панькевич у коментарі ZAXID.NET нагадав про головні вимоги акції під Львівською ОДА: «Ні продажу землі сільськогосподарського призначення», «Ні капітуляції України через розпродаж землі», «Захистимо українську землю».

При цьому Олег Панькевич уник прямої відповіді на запитання, чи не суперечить така позиція партії тому, що один з провідних членів «Свободи» і колишній депутат Верховної Ради Ігор Кривецький, попри діючий мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, скуповує земельні ділянки у Перемишлянському районі. На думку Олега Панькевича, порівнювати ці речі не можна.

«Якщо між цими питаннями ставите знак рівності – це неправильно. Ми зараз говоримо зовсім про інші речі. Ми говоримо про те, що українська нація, не тільки сьогоднішнє покоління, а й завтрашнє, вже ніколи не зможе бути господарями на власній землі. Це різні речі. Якщо говорити конкретно, те, про що ви запитуєте, розкрутили ЗМІ, які є необ'єктивними», – заявив Олег Панькевич.

Нагадаємо, що напередодні з публікації сайту «Наші гроші. Львів» стало відомо, що відпочинковий комплекс «Едем Резорт», який належить Кривецькому розширив свою територію до 110 га за рахунок скупки землі у навколишніх селян і учасників АТО. Ця інформація підтверджується даними держреєстру речових прав на нерухоме майно, а після публікацій у ЗМІ це підтвердив і директор «Едем Резорту» Олексій Волошин.

Питання стосовно Кривецького Олег Панькевич порадив ставити представникам влади, а не «Свободі», яка зараз, за його словами, не представлена в органах влади.

«Питання може не до мене, як представника «Свободи», а до влади, яка якісь дії зробила. Якщо відбулася приватизація, напевно, мали бути зроблені владні кроки – якісь рішення і дії органів державної влади, Державного земельного кадастру. Давайте перед ними поставимо питання: як так відбулося? Якщо щось відбулося незаконно, то давайте покараємо тих, хто припустився порушення закону», – сказав він.

Олег Панькевич запевнив, що засуджує будь-яке порушення законодавства. «А от покажіть мені, де порушення законодавства?», – риторично додав він, відповідаючи на уточнюючі питання суперечності між декларованими принципами партії і реальними діями одного з її провідних членів.

Протягом кількох годин ZAXID.NET намагався отримати коментарі з цього приводу в офіційного лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока та заступника голови партії Руслана Кошулинського чи хоча б керівника Львівської міської організації ВО «Свобода» Любомира Мельничука, однак їхні телефони не відповідали.