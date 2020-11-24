Курорт обіцяв повернути ділянку у державну власність, але досі цього не зробив

Галицький районний суд Львова 6 листопада скасував повідомлення про підозру колишньому голові ЛОДА Маркіяну Мальському в службовій недбалості через продаж землі на території відпочинкового комплексу «Едем Резорт». 9 червня тодішня прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала йому підозру.

Як пишуть «Наші гроші. Львів», адвокат Маркіяна Мальського Петро Кравчук звернувся до суду, щоб скасувати повідомлення про підозру через його невідповідність Кримінальному процесуальному кодексу. В ухвалі суду зазначено, що до екс-голови ЛОДА діє окремий порядок повідомлення про підозру, якого прокуратура не дотрималась. Крім цього, на момент оголошення підозри в прокурорки не було матеріалів справи, а самих доказів злочину наразі не достатньо.

Адвокат зазначив, що процедуру продажу ділянки розпочали задовго до призначення Маркіяна Мальського, зокрема за часів керівництва ЛОДА Олегом Синюткою, і він не міг перевірити всієї попередньої документації. Розпорядження про продаж землі погодило управління Держгеокадастру у Львівській області, проект пройшов правову експертизу і отримав погодження в юридичному управлінні ЛОДА та в інших підрозділах.

Із огляду на це, суддя Галицького районного суду Віталій Радченко скасував повідомлення про підозру, пояснивши тим, що прокурор не володіє достатніми доказами. Суддя також не вважає, що можна ототожнювати поняття «вартість земельної ділянки» із розміром «тяжких наслідків», тим більше, що ці 7,23 млн грн зарахували в бюджет. Юридично продана ділянка навіть не зареєстрована як землі водного фонду, а як землі рекреаційного призначення.

Нагадаємо, що колишнього голову ЛОДА Маркіяна Мальського звинувачували у незаконній передачі понад 15 га земель курорту «Едем Резорт». ТОВ «Узлісся», якому продали ділянку, належить львівському бізнесмену Ігорю Кривецькому. Він побудував у Стрілках масштабний відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa загальною площею понад 110 га. ZAXID.NET неодноразово писав, що майже уся ця територія перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.

Майже одразу після оголошення підозри компанія заявила, що поверне земельну ділянку у державну власність, хоча у кадастровій карті й досі зазначено, що земля перебуває у приватній власності.