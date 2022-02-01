На ділянці відпочинкового комплексу «Едем Резорт» загальною площею 15 га озеро займає 9,2 га

Північний апеляційний господарський суд відмовився повернути у власність держави земельну ділянку з озером у селі Стрілки, де розташований відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & SPA Ігоря Кривецького. Експерти вкотре не побачили озера на території комплексу, тож апеляційний суд вирішив, що підстав повертати землю в держвласність немає, інформують «Наші Гроші. Львів»

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2019 року ТзОВ «Узлісся», що належить відомому львівському бізнесмену Ігорю Кривецькому, придбало земельну ділянку з озером площею 15 га у селі Стрілки біля Львова. Фактично на цій ділянці розташований готельно-відпочинковий комплекс Ігоря Кривецького «Едем Резорт».

У червні 2020 року екс-голові ЛОДА Маркіяну Мальському, який підписав розпорядження про передачу ділянки з озером у приватну власність прокуратура вручила підозру. Наступного дня на офіційній сторінці «Едем Резорт» з’явилася заява про добровільне повернення озера у державну власність. однак, попри цю обіцянку, ділянка досі залишається у приватній власності ТзОВ «Узлісся», що керує відпочинковим комплексом Edem Resort.

У липні Господарський суд Києва розглянув позов прокуратури щодо повернення 15 га землі з озером у Стрілках у державну власність. Однак експерти не побачили озера на цій ділянці, а суд, відповідно, підстав для повернення землі державі. Тому суддя Київського господарського суду Інга Усатенко визнала розпорядження ЛОДА про продаж ділянки з озером законним.

На це рішення суду Київська міська прокуратура подала апеляцію, однак судді Північного апеляційного господарського суду вкотре не побачили озера на території «Едем Резорту», хоча за 15 га всієї площі комплексу воно займає 9,2 га. Як вказано в постанові суду, експерти проаналізували геопортал «Водні ресурси України» й за його даними на території ділянки водойми не виявили.