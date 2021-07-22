На території «Edem Resort Medical & SPA» розташоване раніше загальнодоступне озеро площею 9 га. Зараз доступ до води обмежений лише клієнтами відпочинкового комплексу

Господарський суд Києві відмовився повернути у державну власність земельну ділянку з озером у селі Стрілки, де розташований відомий відпочинковий комплекс «Edem Resort Medical & SPA». Експерти не побачили озера на цій території, і суддя вирішила, що немає підстав повертати землю державі.

Компанія Ігоря Кривецького ТзОВ «Узлісся» придбала земельну ділянку з озером у селі Стрілки загальною площею понад 15 га у вересні 2019 року, коли головою ЛОДА був Маркіян Мальський. Це ділянка, на якій фактично розташований готельно-відпочинковий комплекс Ігоря Кривецького «Едем Резорт». У червні 2020 року Мальському вручили підозру у незаконному продажі цієї ділянки. А наступного дня на офіційній сторінці «Едем Резорт» з’явилася заява про добровільне повернення озера у державну власність.

Втім, попри голосні обіцянки уся земельна ділянка разом з озером так і залишилася у приватній власності ТзОВ «Узлісся», яке керує «Edem Resort Medical & SPA».

Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», 8 липня 2021 рокуГосподарський суд Києва розглянув позов прокуратури щодо повернення 15 га з озером у селі Стрілки у державну власність. Втім суд не побачив підстав для визнання недійсною угоди про продаж, більше того – суд взагалі не побачив озера на цій ділянці.

Суддя Київського господарського суду Інга Усатенко визнала, що розпорядження ЛОДА про продаж ділянки з озером відповідає вимогам нормативно-правових актів. Окрім того, експерти встановили, що на земельній ділянці «відсутній природний елемент довкілля загальнодержавного значення, в якому зосереджуються води». «На земельній ділянці загальною площею 15,1563 га розташовано спортивний майданчик для занять різними видами спорту на відкритому повітрі, в тому числі споруда загальною площею в 9,2 га для занять водними видами спорту. Основне призначення спортивного майданчика забезпечувати активний відпочинок відвідувачів ТОВ «Узлісся», – стверджують судові експерти.

Таким чином суд відмовив прокуратурі позові повністю і не повернув озеро у селі Стрілки в державну власність.