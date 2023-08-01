22 га землі із садибною забудовою в районі Під Голоском купила львівська будівельна компанія

У Львові зареєстрували петицію з вимогою заборонити висотну забудову і створити парк в мікрорайоні «Під Голоском». Для того, аби петицію розглянули депутати Львівської міськради, вона має назбирати 500 підписів.

Петицію 31 липня зареєструвала львівʼянка Анастасія-Марія Сейко. Петиція стосується майбутньої забудови 22 га зеленої зони, що перейшла в приватну власність.

«Потенційна втрата цієї зеленої зони, що слугує відпочинку та рекреації для багатьох мешканців Львова, а також природного укріплення мікроклімату нашого міста, є неприпустимою. Ми розуміємо, що розвиток міста потребує нових будівель та інфраструктури, проте важливо забезпечити баланс між економічними і соціальними потребами та збереженням природних ресурсів. Ця зона не тільки є цінними зеленими легенями для жителів, але й виконує функцію збереження біорізноманіття та підтримує екологічну рівновагу в місті», – зазначила ініціаторка петиції.

Також мешканці району просять детально обстежити лісові насадження навколо пагорба й облікувати ліс, заборонити забудову в межах зон Р-3 [рекреаційні зони озеленених територій загального користування], а також залишити без зміни житлову зону Ж-1 для садибної забудови на тих ділянках, де немає лісових насаджень. Також мешканці просять повернути ділянки з лісом у власність громади, запропонувавши приватному власнику натомість інші ділянки під забудову, та створити на території регіональний ландшафтний парк «Малоголосківські пагорби», щоб у майбутньому не допустити приватизації рекреаційних зон.

Для розгляду на сесії міської ради петиція має зібрати 500 підписів. Якщо її розглянуть і підтримають, профільний департамент міської ради має розробити дорожню карту для впровадження петиції.

Нагадаємо, компанія «ФЛО Львів» розпродала 22 га землі в районі Під Голосоком. Раніше ці ділянки Львівська міськрада безкоштовно передала членам садового товариства «Підголоско», яке повʼязане з депутатами міськради Юрієм Ломагою та Олексієм Різником. Ділянки скупили різні компанії, повʼязані з будівельним брендом Auroom.