22 га землі із садибною забудовою в районі Під Голоском купила львівська будівельна компанія й планує тут будувати житло

Львівські депутати не підтримали петицію про заборону висотної забудови і створення парку в мікрорайоні «Під Голоском». За цю ухвалу проголосували лише 27 присутніх депутатів, а частина депутатів вийшла з залу під час голосування. Крім цього, депутатам не вистачило голосів, аби переглянути це питання ще раз.

Петицію 31 липня зареєструвала львівʼянка Анастасія-Марія Сейко. Вона стосується майбутньої забудови 22 га зеленої зони, що перейшла в приватну власність. Мешканці району просили детально обстежити лісові насадження навколо пагорба й облікувати ліс, заборонити забудову в межах зон Р-3 [рекреаційні зони озеленених територій загального користування], а також залишити без зміни житлову зону Ж-1 для садибної забудови на тих ділянках, де немає лісових насаджень.

Також мешканці просили повернути ділянки з лісом у власність громади, запропонувавши приватному власнику натомість інші ділянки під забудову, та створити на території регіональний ландшафтний парк «Малоголосківські пагорби», щоб у майбутньому не допустити приватизації рекреаційних зон.

9 серпня ця петиця набрала необхідні для розгляду міськрадою 500 голосів. 23 серпня, попри звернення ініціаторів, цю петицію депутати не підтримали.

Результати першого голосування

За кілька хвилин депутат Володимир Лучишин запропонував повернутися до розгляду цього питання і назвав його провал «грьобаним встидом», утім цю пропозицію підтримали лише 30 депутатів. Більшість депутатів, які не голосували або були відсутні, від фракції «ЄС».

Результати другого голосування

Нагадаємо, компанія «ФЛО Львів» розпродала 22 га землі в районі Під Голосоком. Раніше ці ділянки Львівська міськрада безкоштовно передала членам садового товариства «Підголоско», яке повʼязане з депутатами міськради Юрієм Ломагою та Олексієм Різником. Ділянки скупили різні компанії, повʼязані з будівельним брендом Auroom.