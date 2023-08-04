Забудовники профінансують будівництво комунальної школи і дитсадка в районі Під Голоском

У мікрорайоні Під Голоском у Львові збудують новий багатоповерховий житловий комплекс із вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Забудовники «Голоско Парк» та «Резидент Девелопмент» мають профінансувати будівництво нової школи та дитсадка на території мікрорайону. Відповідне рішення виконком прийняв, опираючись на домовленості із мешканцями району, з якими міські посадовці провели дві зустрічі.

4 серпня виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Голоско Парк» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській. Ідеться про забудову ділянки площею 0,22 га, що перебуває в приватній власності забудовника. Ділянка належить до земель житлової та громадської забудови і призначена для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Згідно з МУО, житловий комплекс складатиметься з трьох секцій висотою 7-9 поверхів. Загалом висота будинків не має перевищувати 41 м. Площа забудови ділянки – 40%. У ЖК облаштують близько 65 квартир, 54 підземних паркомцсць та кілька наземних.

В останні кілька років колись дачний мікрорайон Під Голоском активно забудовується багатоповерховими житловими комплексами. Через проблеми з інфраструктурою у 2020 році виконком Львівської міськради запровадив мораторій на видачу містобудівних умов та обмежень на нове будівництво в цьому районі. Однак у січні 2023 року виконком видав ЛКП «Рембуд» МУО на будівництво комунальної школи на близько тисячу місць та дитсадка на приблизно 80 місць. Розпочати будівництво школи планують у вересні.

Як вказано у рішенні виконкому, ТзОВ «Голоско Парк» та ТзОВ «Резидент Девелопмент» профінансують будівництво цієї школи й дитсадка, тож таким чином виконком погодив одноразове відхилення від мораторію на нове будівництво на Під Голоском. Ділянка під будівництво школи розташована навпроти ділянки, де будуватимуть новий житловий комплекс.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Голоско Парк» зареєстроване майже три роки тому у Львові на вул. Садова, 2е, за тією ж адресою, що й «Резидент Девелопмент», та займається орендою нерухомості. Директором та одноосібним власником компанії є львів’янин Віталій Заяць.