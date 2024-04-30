Понад 40 громад Львівщини не спромоглися за два роки купити жодного дрона для ЗСУ

Організація «Громадський моніторинг України» підрахувала, скільки безпілотників купили українські громади для ЗСУ за бюджетні гроші упродовж двох років від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Львівська область, яка загалом купила 5026 БПЛА для військових на 230,5 млн грн, посіла друге місце в переліку після Дніпропетровщини. Громади останньої за два роки придбали 5609 БПЛА на 707,3 млн грн. На третьому місці – Житомирська область, що купила за 214 млн грн 1295 БПЛА.

Загалом кількість придбаних громадами та місцевими адміністраціями БПЛА для потреб ЗСУ з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2024 року становить 36248 штук та 60 комплектів на суму 2,763 млрд грн.

Інфографіка від Громадського моніторингу України

Підрахунок вівся на основі закупівель на майданчику Prozorro. Враховувалися дрони, зокрема FPV, квадрокоптери та комплекси БПЛА.

Як купували БПЛА громади Львівщини

Найбільше БПЛА, за даними моніторингу, за два роки купила Львівська міська рада. Львівська громада витратила 145,8 млн грн на 3708 БПЛА.

На другому місці по Львівщині – Городоцька міська рада, що придбала 575 БПЛА на 18,1 млн грн. На третьому – Солонківська сільська рада, що купила 172 БПЛА на 13,03 млн грн.

А от на першому місці з кінця списку опинилась Рава-Руська міська рада, що за два роки спромоглася виділити на БПЛА для ЗСУ лише 14 тис. грн.

Закупівлі БПЛА іншими громадами Львівщини виглядають так:

Стрийська міська рада – 204 штуки на 4,36 млн грн;

міська рада – 204 штуки на 4,36 млн грн; Червоноградська міська рада – 59 штук на 9,2 млн грн;

міська рада – 59 штук на 9,2 млн грн; Бродівська міська рада – 45 штук на 3,57 млн грн;

міська рада – 45 штук на 3,57 млн грн; Ралівська сільська рада – 39 штук на 811 тис. грн;

сільська рада – 39 штук на 811 тис. грн; Славська сільська рада – 36 штук на 7,35 млн грн;

сільська рада – 36 штук на 7,35 млн грн; Сколівська міська рада – 27 штук на 6,19 млн грн;

міська рада – 27 штук на 6,19 млн грн; Сокільницька сільська рада – 24 штуки на 4,64 млн грн;

сільська рада – 24 штуки на 4,64 млн грн; Пустомитівська міська рада – 24 штуки на 3,84 млн грн;

міська рада – 24 штуки на 3,84 млн грн; Радехівська міська рада – 16 штук на 1,56 млн грн;

міська рада – 16 штук на 1,56 млн грн; Ходорівська міська рада – 13 штук на 436 тис. грн;

міська рада – 13 штук на 436 тис. грн; Трускавецька міська рада – 10 штук на 1,17 млн грн;

міська рада – 10 штук на 1,17 млн грн; Красненська сільська рада – 10 штук на 180 тис. грн;

сільська рада – 10 штук на 180 тис. грн; Великолюбінська сільська рада – 9 штук на 2,75 млн грн;

сільська рада – 9 штук на 2,75 млн грн; Глинянська міська рада – 9 штук на 799 тис. грн;

міська рада – 9 штук на 799 тис. грн; Турківська міська рада – 8 штук на 1,25 млн грн;

міська рада – 8 штук на 1,25 млн грн; Новояворівська міська рада – 7 штук на 1,61 млн грн;

міська рада – 7 штук на 1,61 млн грн; Жовківська міська рада – 7 штук на 912 тис. грн;

міська рада – 7 штук на 912 тис. грн; Моршинська міська рада – 6 штук на 160 тис. грн;

міська рада – 6 штук на 160 тис. грн; Комарнівська міська рада – 3 штуки на 337 тис. грн;

міська рада – 3 штуки на 337 тис. грн; Новояричівська громада – 3 штуки на 63 тис. грн;

громада – 3 штуки на 63 тис. грн; Буська міська рада – 3 штуки на 31 тис. грн;

міська рада – 3 штуки на 31 тис. грн; Дрогобицька міська рада – 2 штуки на 300 тис. грн;

міська рада – 2 штуки на 300 тис. грн; Бісковицька сільська рада – 2 штуки на 20 тис. грн;

сільська рада – 2 штуки на 20 тис. грн; Добротвірська сільська рада – 1 штука на 890 тис. грн;

сільська рада – 1 штука на 890 тис. грн; Івано-Франківська сільська рада – 1 штука на 435 тис. грн;

сільська рада – 1 штука на 435 тис. грн; Стрілківська сільська рада – 1 штуку на 428 тис. грн;

сільська рада – 1 штуку на 428 тис. грн; Східницька сільська рада – 1 штуку на 230 тис. грн;

сільська рада – 1 штуку на 230 тис. грн; Рава-Руська міська рада – 1 штуку на 14 тис. грн.

Різниця в ціні при однаковій кількості куплених громадами БПЛА означає те, що купувалися дрони різного призначення, з різними технічними характеристиками та в різній комплектації.

На Львівщині загалом є 73 ОТГ, і 42 з них не купили для ЗСУ – принаймні через публічні закупівлі – жодного дрона. Серед них, зокрема, одні з найбагатших громад Львівщини за підсумками першого кварталу 2024 року – Зимноводівська, Тростянецька, Кам’янка-Бузька.