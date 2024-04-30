Завдяки дронам ЗСУ ведуть ефективну боротьбу з ворогом, знищуючи як окупантів, так і їхню техніку

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 30 квітня, виділив додаткові 15,5 млрд грн на дрони для ЗСУ. Про відповідне рішення заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує прес-служба Кабміну.

«Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Гроші підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями», – заявив він.

За виділені гроші Силам безпеки та оборони мають доставити 300 тис. дронів.

Шмигаль також зауважив, що вже рік працює кластер оборонних технологій Brave1. Зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.

«Серед них безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту. Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва», — сказав очільник Уряду.

За словами прем’єр-міністра, на цей рік є амбітні, але цілком реалістичні плани. У держбюджеті Уряд передбачив 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень.

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. У своєму зверненні він назвав серед поточних завдань створення штатних посад для роботи з дронами, тренування, систематизацію досвіду й масштабування виробництв.