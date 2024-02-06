Завдяки дронам ЗСУ ведуть ефективну боротьбу з ворогом, знищуючи як окупантів, так і їхню техніку

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів опрацювати питання створення у структурі Збройних сил України окремого роду сил – Сил безпілотних систем. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті голови держави у вівторок, 6 лютого.

Як йдеться в указі, мета створення такого роду військ – нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Для цього уряду із залученням Генерального штабу ЗСУ доручено опрацювати питання щодо створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. За результатами опрацювання такої вказівки президента Кабмін має внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Водночас у вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішній указ розпочинає створення Сил безпілотних систем.

«Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі», – заявив він.

Президент зауважив, що створення таких Сил безпілотних систем не є питанням майбутнього, адже воно повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

За його словами, завдяки дронам українцям вдалося змінити безпекову ситуацію в Чорному морі. Також завдяки дронам ЗСУ ведуть ефективну боротьбу з ворогом, знищуючи як окупантів, так і їхню техніку.

«Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу», – пояснив президент причину створення Сил безпілотних систем.