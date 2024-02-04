Володимир Зеленський із робочим візитом у Роботине Запорізької області

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області відвідав позиції українських військових у районі села Роботине. Про це повідомили на сайті Офісу президента у неділю, 4 лютого.

Голова держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка.

Червоним обведене селище Роботине. Скріншот мапи DeepState

Президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди.

«Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, він передав відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Також Володимир Зеленський нагородив військових орденами Богдана Хмельницького та «За мужність».

Окрім того, у Запорізькі області Володимир Зеленський представив нового очільника Запорізької ОВА – колишнього мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова. Нагадаємо, 23 січня Кабмін призначив Федорова очільником ОВА замість Юрія Малашка, а 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ про його призначення.