Федоров три роки обіймав посаду міського голови Мелітополя

Кабінет міністрів Україні призначив міського голову тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації. Про це повідомив у вівторок, 23 січня, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації. Звільнено Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації», – повідомив представник Кабміну.

Мелітополь, міським головою якого був Іван Федоров, з початку повномасштабного вторгнення перебуває під російською окупацією. Сам Федоров, який з 2020 року був мером міста, відмовився співпрацювати з росіянами. Окупанти викрали мера міста у лютому 2022 року та у березні обміняли його на дев’ятьох російських військовополонених.

Зазначимо, вже колишній очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко обійняв посаду голови адміністрації у лютому 2023 року. До того він виконував обов’язки Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Які причини звільнення Юрія Малашка з посади, Тарас Мельничук не уточнив. Яку посаду обійме колишній голова ОВА, достеменно невідомо.