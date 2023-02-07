Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення голів обласних військових адміністрацій у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в указі президента України.

Раніше, цього ж дня, Кабінет міністрів України підтримав призначення трьох нових очільників обласних військових адміністрацій. Так, головою Дніпропетровської ОВА стане Сергій Лисак. Запорізьку військову адміністрацію очолить Юрій Малашко, Херсонську – Олександр Прокудін.

Сергій Лисак з липня 2022 року і дотепер очолював Службу безпеки у Дніпропетровській області.З 2020 по 2022 роки був головою СБУ у Житомирській області. У березні полковнику Сергію Лисаку присвоїли військове звання бригадного генерала.

Юрій Малашко – також представник СБУ. Раніше він виконував обов’язки начальника штабу, заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ. Перед цим керував Красногорівською військовою адміністрацією на Донеччині, а також обіймав посаду першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки.

Олександр Прокудін очолював Херсонську обласну поліцію. Однак у 2021 році його відсторонили від виконання обов'язків через результати розслідування Департаменту внутрішньої безпеки поліції та ДБР. В органах МВС працював з 2000 року. Відомо, що брав участь в деокупації Херсона.