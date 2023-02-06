Невдовзі низка прикордонних та прифронтових областей отримають нових очільників. Ними стануть люди з військовим досвідом. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Також посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз», – заявив Зеленський.

За його словами, він буде інформувати суспільство по кожне своє рішення, щодо нових призначень.

Президент також додав, що таким чином країна буде поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України з воєнним досвідом та з конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі.

Глава держави не уточнив, в яких саме областях відбудуться зміни, проте нагадаємо, що нещодавно президент звільнив очільників п'ятьох областей. Серед них – Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Херсонська.