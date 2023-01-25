Андрій Костін звільнив керівників пʼятьох обласних прокуратур
Усі прокурори були призначені у вересні 2020 року
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення керівників п’яти обласних прокуратур. Ідеться про очільників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської прокуратур. Про це 25 січня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що всі прокурори написали заяви на звільнення за власним бажанням. Керівником Запорізької обласної прокуратури був Віктор Приходько, який очолював відомство з вересня 2020 року.
Кіровоградську прокуратуру очолював Володимир Твердохліб, призначений на цю посаду у вересні 2020 року. Керівником Полтавської прокуратури був Антон Столітній, який також очолив відомство у вересні 2020 року.
Сумською прокуратурою також із вересня 2020 року керував Олексій Тубелець, а Чернігівською Сергій Василина.