Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення керівників п’яти обласних прокуратур. Ідеться про очільників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської прокуратур. Про це 25 січня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що всі прокурори написали заяви на звільнення за власним бажанням. Керівником Запорізької обласної прокуратури був Віктор Приходько, який очолював відомство з вересня 2020 року.

Кіровоградську прокуратуру очолював Володимир Твердохліб, призначений на цю посаду у вересні 2020 року. Керівником Полтавської прокуратури був Антон Столітній, який також очолив відомство у вересні 2020 року.

Сумською прокуратурою також із вересня 2020 року керував Олексій Тубелець, а Чернігівською Сергій Василина.