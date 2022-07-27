Андрій Костін наразі є головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту проект постанови про надання згоди Верховної Ради на призначення народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу подання про надання згоди Верховної Ради України на призначення А.Костіна на посаду Генерального прокурора», – йдеться у проекті документа, який опублікований на сайті парламенту.

Представляти подання на пленарному засіданні парламенту уповноважено представника президента у Конституційному Суді Федора Веніславського.

Проект постанови передано на розгляд керівництву ВР, а згодом – на розгляд профільного парламентського комітету.

Андрій Костін – народний депутат 9-го скликання, член партії «Слуга народу». Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики. У квітні 2022 року був включений до складу української делегації на переговорах з Росією.

Андрій Костін народився 17 квітня 1973 року в Одесі. Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Юрист. Директор адвокатської компанії «Право». Заступник голови Ради адвокатів Одеської області, заступник голови президії Об’єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів». Працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях, пройшов шлях від юриста до керівника компанії. Є членом правління ГО «Одеський дипломатичний клуб». У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії «Фронт змін».

Як пише «Українська правда», Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в «Адвокатській компанії Право».

Також журналісти «Схем» виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін «працевлаштував» родичів колег.

Як інформував ZAXID.NET, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову. Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурора.