Члени української делегації на переговорах

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 квітня, офіційно призначив делегатів на переговорах з Росією. Про це йдеться в указі президента України «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України».

У складі делегації:

Указом дозволяється главі делегації: вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Також указом затверджуються директиви делегації України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України (додаються, таємно).

До слова, прес-секретар російського воєнного злочинця Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що не має відомостей про графік російсько-українських переговорів. Як пише «Інтерфакс-Україна», під час спілкування з журналістами його запитали, як інформація про події у Бучі вплине на перебіг російсько-українських переговорів, Пєсков відповів, що не має інформації поки що про графік продовження переговорів.