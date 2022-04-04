Володимир Зеленський призначив делегатів на переговорах з Росією
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 квітня, офіційно призначив делегатів на переговорах з Росією. Про це йдеться в указі президента України «Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України».
У складі делегації:
- народний депутат Давид Арахамія;
- народний депутат Андрій Костін;
- народний депутат Дмитро Лубінець;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- заступник голови МЗС Микола Точицький;
- народний депутат Рустем Умеров;
- юрист-міжнародник Олександр Малиновський (експерт делегації);
- надзвичайний та повноважний посол України Олександр Чалий (експерт делегації).
Указом дозволяється главі делегації: вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Також указом затверджуються директиви делегації України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України (додаються, таємно).
До слова, прес-секретар російського воєнного злочинця Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що не має відомостей про графік російсько-українських переговорів. Як пише «Інтерфакс-Україна», під час спілкування з журналістами його запитали, як інформація про події у Бучі вплине на перебіг російсько-українських переговорів, Пєсков відповів, що не має інформації поки що про графік продовження переговорів.