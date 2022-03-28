27 березня соцмережами почали ширитися кілька відео, на яких українські військові нібито знущаються над полоненими росіянами або ж росіяни розповідають про пережиті знущання в полоні. Пізніше з'ясувалося, що ці відео були постановочними – знятими самими ж росіянами для дискредитації українців. Втім, це не завадило суперечкам серед пересічних українців про допустимість – з юридичної та моральної точки зору – такої поведінки з росіянами, які прийшли на чужу землю вбивати.

ZAXID.NET наводить 7 причин, чому українці не повинні допускати знущань над полоненими російськими військовими.

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Причина №1, юридична

Україна під час війни дотримується міжнародного гуманітарного права, яке закріплене в Гаазькій та Женевській конвенціях. На цьому постійно наголошують представники української влади – як і на тому, що саме Росія зараз вчиняє воєнні злочини.

Вбивство військовополонених, знущання над ними, приниження чи залякування, позбавлення медичної допомоги, відповідно до міжнародного гуманітарного права, вважається воєнними злочинами, і ми не маємо права цього собі дозволяти, якщо не хочемо відповідати за це в Гаазькому суді. Водночас погане поводження з військовополоненими також згадується і у Кримінальному кодексі України: за таке передбачено до трьох років тюрми.

Причина №2, дипломатична

У полон потрапляють не тільки російські військові, а й українські. Крім того, росіяни не гребують і викраденням цивільних. І щоб звільнити своїх співгромадян та врятувати їм життя, Україні потрібні ворожі полонені для обміну.

Від початку російського вторгнення уже відбулося, як мінімум, три обміни полоненими. Під час першого обміну на Сумщині 1 березня українці обміняли одного російського офіцера військової поліції на п’ятьох бійців тероборони. 24 березня завдяки обміну полоненими вдалося врятувати 10 українських військових та 19 моряків. 27 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що з полону визволили і захисників острова Зміїний, яким вдалося вижити.

Причина №3, захисна

Знущаючись над російськими військовими, ми формально даємо право росіянам катувати полонених українців. Не те, щоб їм дуже був потрібен такий дозвіл, проте не варто давати їм будь-який привід виправдатися.

Причина №4, пропагандистська

Докази поганого поводження з військовополоненими росіянами – це зброя в руках російських пропагандистів. Це чудово продемонструвала ситуація з вчорашніми відео, навіть фейковими. Не варто давати російській пропаганді реальний привід звинуватити нас у воєнних злочинах: краще доводити, що докази – несправжні, аніж брехати. У покер теж легше виграти, коли дійсно маєш на руках хороші карти, а не блефуєш.

Причина №5, репутаційна

У війні проти Росії Україну підтримує мало не увесь світ – і словом, і ділом. Щоб не втратити цю підтримку, всю гуманітарну, фінансову та військову допомогу, не позбутися шансу вступити в ЄС та НАТО, ми повинні лишатися стороною добра та цивілізованою країною. Країною, яка дотримується міжнародного права, європейських цінностей та відстоює це у протистоянні з агресором. У своїх промовах – як перед українцями, так і перед світовими лідерами – Володимир Зеленський постійно наголошує, що Україна – саме така країна.

«Сильний – не означає великий. Сильний – це сміливий і готовий битись за життя, за своїх громадян і громадян світу, за права людини, за свободу. Сьогодні українці захищають не тільки Україну, ми б'ємося за європейські цінності, за світ, і кладемо наші життя в ім’я майбутнього», – сказав він, зокрема, у своєму зверненні до Конгресу США 16 березня.

Причина №6, воєнно-стратегічна

Ми всі неодноразово читали новини про те, як російські військові масово здаються в полон. І чим більше таких випадків, тим менше жертв серед українських військових та цивільного населення, тим ближча перемога. Та чи будуть здаватися в полон росіяни, якщо знатимуть, що їх там катуватимуть?

Причина №7, моральна

Як би боляче нам не було, як би ми не ненавиділи росіян за вбивства та руйнування, які вони нам принесли, ми повинні залишатися людьми. У цій війні вони намагаються нас переконати, що ми з ними – однакові, тим часом ми доводимо протилежне.

Ми не можемо уподібнюватися тому, проти чого боремося, інакше програємо. Пам’ятаймо, що саме добро переможе зло, а світ – темряву.