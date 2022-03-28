Виконувач обов’язків міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав створювати фейки про жорстоке ставлення українських військових до полонених з РФ, а також поширювати інформацію, що під час брифінгів військовополонених Україна використовувала підставних осіб.

Копію наказу міноборони Росії оприлюднила міжнародна хакерська група Anonymous у понеділок, 28 березня. У наказі вказано, що серед російських військових частішають випадки здачі в полон, а ЗМІ публікують інформацію про людяне ставлення до полонених. Через це, російське міноборони наказало створити серію фейків про військових, які здаються у полон.

«Розробити і поширити серія відеоматеріалів з нелюдською поведінкою військових Збройних сил України і націоналістичних формувань на території України щодо полонених, які добровільно здались у полон. Розробити і поширити серія графічних матеріалів з доказами фактів використання підставних людей під час зйомок брифінгів полонених військових РФ. Також спростувати факт використання Збройними силами РФ призовників», – вказано у наказі виконуючого обов’язки міністра оборони РФ Дмитра Булгакова за 21 березня.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний застерігав, що росіяни знімають фейки, де нібито українські військові знущаються з полонених.

Нагадаємо, що російські військові й справді все частіше здають у полон ЗСУ. Російські військові постійно скаржаться на байдуже ставлення керівництва, відсутність матеріального забезпечення, наголошуючи, що «їх просто кинули», а також, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо.

Військове керівництво не забирає тіла своїх солдат з поля бою, залишаючи їх гнити просто неба. На Сумщині через це навіть виникла загроза екологічної катастрофи. Тих вбитих окупантів, тіла яких привозять у Росію, вимушені хоронити військові власним коштом.