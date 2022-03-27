Росіяни знімають фейки, де нібито українські військові знущаються з полонених
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застеріг, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто українські військові знущаються над російськими полоненими. Про це він повідомив у соцмережі Facebook.
«Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам», – зазначив він.
Сьогодні в Інтернеті поширилось відео де нібито російський полонений розповідає, як його катують. Офіційними джерелами це поширено не було.
«З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито «українських військових" до «російських полонених». Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права», – заявив Залужний.
Головнокомандувач Збройних сил також закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам.
Зазначимо, що впродовж останніх декількох днів російські пропагандисти поширювали безпідставні звинувачення, що нібито українські військові розстрілюють російських полонених та викладають ці відеозаписи в мережу.