Ворог знімає постановочні відео із «нелюдським ставленням» до полонених

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застеріг, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто українські військові знущаються над російськими полоненими. Про це він повідомив у соцмережі Facebook.

«Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам», – зазначив він.

Сьогодні в Інтернеті поширилось відео де нібито російський полонений розповідає, як його катують. Офіційними джерелами це поширено не було.



«З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито «українських військових" до «російських полонених». Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права», – заявив Залужний.

Головнокомандувач Збройних сил також закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам.

Зазначимо, що впродовж останніх декількох днів російські пропагандисти поширювали безпідставні звинувачення, що нібито українські військові розстрілюють російських полонених та викладають ці відеозаписи в мережу.