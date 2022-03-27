Поранений російський військовий, який потрапив у полон ЗСУ

22-річного пораненого російського військового кинули на полі бою на Луганщині його ж командири. Він потрапив в полон до українських військових, що врятувало йому життя. Свідчення окупанта опублікувала СБУ 27 березня.

«Була велика перестрілка, ми з товаришем почали відходити, бо побачили, що вже не стягуємо. Десь через 50 метрів був поранений снайпером в спину, я впав і лежав. Дивлюсь командир роти біжить з сержантом, вони почали діставати у мене боєприпаси з патронами. Я кажу, допоможіть мені. Вони мовчать. Кажу, вколіть хоча б укол, дуже болить. Вони побігли далі, навіть не надали допомоги», – каже росіянин.

Він додає, що зазнав ще одного поранення і потрапив у полон до ЗСУ.

«Десь через півтори години був ще один вистріл в мене, в коліно. Я прикинувся мертвим, настала тиша, я пролежав ще дві години і поповзи до окопу. Я біля окопу впав і ледве заповз туди вглибину. Там було два спальника, вода. Я попив, спальниками накрився і лежав весь час. Через годин чотири мене знайшли українські військові», – додає полонений.

Полонений росіянин визнає, що їх кинули в Україну як гарматне м'ясо, щоб вони бомбили мирні міста та вбивали цивільних.

Російські військові постійно скаржаться на байдуже ставлення керівництва, відсутність матеріального забезпечення, наголошуючи, що «їх просто кинули», а також, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо.

Військове керівництво не забирає тіла своїх солдат з поля бою, залишаючи їх гнити просто неба. На Сумщині через це навіть виникла загроза екологічної катастрофи. Тих вбитих окупантів, тіла яких привозять у Росію, вимушені хоронити військові власним коштом.

За даними розвідки, уже навіть російські генерали не хочуть продовження війни з Україною.

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 16,6 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.