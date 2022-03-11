За 15 днів війни Росія втратила 12 тис. військових та понад 2,5 тис. одиниць різної техніки

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що більшість російських генералів не бажають продовжувати війну проти України. Окупаційні війська за два тижні зазнали таких втрат, яких вони ще ніколи не мали. Про це він сказав у спільному ефірі українських телеканалів.

«Зараз залишилося дві людини, які абсолютно відверто виступають за продовження бойових дій на території України, це Путін та Шойгу. Навіть генералітет РФ виступає проти. Хтось активніше, хтось просто мовчки, іноді навіть саботуючи деякі накази керівництва Росії», – процитували голову ГУР на сайті «Обозреватель».

Кирило Буданов підкреслив, що всі мрії окупантів про швидке захоплення України розбилися дуже швидко. «Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, якісь спроби захопити Україну військовим шляхом, вони проваляться», – сказав він.

За його словами, 18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність.

«Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали», – додав голова управління розвідки Міноборони.

За 15 днів війни Росія втратила понад 12 тис. військових та понад 2,5 тис. одиниць різної техніки. За це час українські військові ліквідували уже трьох російський генералів: Віталія Герасимова, Андрєя Колєснікова та Андрія Суховецького.

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