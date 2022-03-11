У росіян закінчився вже третій генерал-майор, що був у складі загарбників

Збройні сили України ліквідували командувача Східного військового округу Росії (29-ї армії) генерал-майора Андрєя Колєснікова. Про це повідомили радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та командир добровольчого батальйону МВС «Луганськ-1» Артем Вітко.

Подробиці загибелі в Україні російського генерал-майора наразі не повідомляються. Російська сторона поки не повідомила про втрату офіцера.

Генерал-майор Андрєй Колєсніков прийняв командування загальновійськовим з'єднанням Східного військового округу у Забайкальському краї 6 грудня 2021 року. До того він був виконувачем обов'язків начальника штабу загальновійськової армії у Московській області.

Як інформував ZAXID.NET, раніше українські військові ліквідували ще двох генерал-майорів з Росії – заступників командира 41-ї армії РФ (Центральний військовий округ) Андрєя Суховецького та Віталія Герасімова. Окрім того ЗСУ ліквідували російського полковника Константіна Зізевського. Це вперше в історії воєн, ініційованих Росією, її армія зазнає таких втрат серед високих військових чинів.

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 11 березня становлять понад 12 тис. особового складу (+266 за добу).

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