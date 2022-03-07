Віталій Герасимов брав участь у війнах в Чечні та Сирії

Під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського воєначальника – генерал-майора Віталія Герасимова. Він був начальником штабу і першим заступником командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Також під час бою було знищено та поранено старших офіцерів російської армії.

«Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”», — повідомили в ГУР.

Також, за даними розвідки, російська армія має проблеми зі зв’язком та проведенням евакуації їхніх розбитих частин. На сайті ГУР оприлюднили аудіозапис з перехопленою розмовою, яка підтверджує цю інформацію.

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