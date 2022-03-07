Суспільство
Хроніки опору. День дванадцятий
Онлайн-трансляціяZAXID.NET, 0
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Від початку дванадцятого дня війни, 7 березня, росіяни продовжували активно обстрілювати військові та цивільні об'єкти України.
Тим часом Володимир Зеленський вперше нагородив міста, які відбивають атаки російських військ званням «Місто-Герой України», США дозволили постачати до України винищувачі, а Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати гарантії безпеки поза членством у НАТО.
Кремль приховано мобілізовував російських громадян, поки прогнози щодо економіки Росії ставали дедалі гіршими.
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