Від початку дванадцятого дня війни, 7 березня, росіяни продовжували активно обстрілювати військові та цивільні об'єкти України.

Тим часом Володимир Зеленський вперше нагородив міста, які відбивають атаки російських військ званням «Місто-Герой України», США дозволили постачати до України винищувачі, а Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати гарантії безпеки поза членством у НАТО.

Кремль приховано мобілізовував російських громадян, поки прогнози щодо економіки Росії ставали дедалі гіршими.

ZAXID.NET у режимі онлайн стежить за розвитком подій. Щоб мати можливість переглядати трансляцію, необхідно вимкнути AdBlock.