Україна готова розглядати спільно з міжнародними партнерами гарантії безпеки поза членством у НАТО. Про це йдеться в інтерв’ю Давида Арахамії для американського телеканалу Fox News.

Він нагадав, що НАТО і не так не планувало найближчим часом приймати Україну до Альянсу.

«Вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО, принаймні точно не в найближчі 5-10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес. Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО», – заявив Арахамія.

За його словами, можуть бути прямі гарантії безпеки від різних країн, наприклад, США, Китаю, Великої Британії, можливо, Німеччини й Франції.

«Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами», – впевнений Давид Арахамія.

Він також заявив, що Україна не готова до жодних компромісів на перемовинах стосовно своєї територіальної цілісності і жодні представники України не погодяться на поступки щодо територій, включно з окупованим Кримом.

Арахамія пояснив, що Україна сподівалась на НАТО, аби воно запровадило «безпольотну зону», тому що російська військова авіація за кількістю і бойовою потужністю переважає спроможність протиповітряної оборони України.

Він закликав країни-члени НАТО надати сучасні засоби протиповітряної оборони, якщо вони не готові поділитися своїми винищувачами.