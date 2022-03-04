Президент розкритикував відмову Альянсу в допомозі Україні

Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував відмову країн-членів НАТО запровадити безпольотну зону в небі над Україною, покепкувавши над наданням НАТО кілька десятків тон дизпалива в обмін за гибель сотень українців. Про це він заявив у відеозверненні.

«На жаль, сьогодні є повне враження, що час пом'янути іще дещо – гарантії та обіцянки безпеки. Рішучість альянсів. Цінності, які для декого, здається, померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт. Розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжити наступ, як може.

«Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз. Тих, хто слабкий. Невпевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є в нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому саміті?», – сказав Зеленський.

«Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас. Через вашу слабкість. Через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупівель. 50 тонн дизпального для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів. У вогні російських військ», – додав президент України.

Зеленський наголосив, що рішенням не закривати небо над Україною керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл.

Водночас президент подякував друзям нашої країни в НАТО. Тим, хто допомагає Україні, не зважаючи ні на що. З першого дня вторгнення і, впевнений президент, - до перемоги. І тому ми не відчуваємо себе наодинці.

«Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні НАТО відхилило прохання України створити безпольотну зону. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу.

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