Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг виступив перед журналістами після завершення засідання Північноатлантичної ради

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північноатлантичний альянс не втручатиметься у війну і не забезпечить безпольотну зону над Україною. Він також спрогнозував ескалацію російського вторгнення в Україну найближчими днями. Про це Столтенберг повідомив під час брифінгу після надзвичайного засідання Північноатлантичної ради.

За словами Єнса Столтенберга, НАТО допомагає Україні у війні з Росією економічними санкціями та підтримкою. Втім безпосередньо втручатися у війну не планує.

«Союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі або щоб війська НАТО заходили на територію України... Якщо НАТО візьме участь у конфлікті в Україні, буде більше жертв і більше мирного населення загине. Тому ми робимо все, що захистити мільярдне населення 30 країн, що входять в НАТО», – сказав Столтенберг.

Він заявив, що НАТО вимагає у президента Росії Владіміра Путіна негайно зупинити війну в Україні і вивести свої війська. Також він нагадав про економічні санкції, введені проти Росії через збройну агресію в Україні. Столтенберг також закликав Путіна перейти до переговорів і вирішити питання у дипломатичний спосіб.

Столтенберг наголосив, що з 2014 року НАТО допомагає українській армії і проводить навчання тисяч військових. Він заявив, що Північноатлантичний альянс продовжить підтримувати українську армію зброєю і засобами ППО.

Нагадаємо, вночі 4 березня президент України Володимир Зеленський закликав світ допомогти зупинити російську армію, яка захопила Запорізьку АЕС – найбільшу атомну станцію у Європі. З початку вторгнення Росії українці масово звертаються до НАТО з проханням закрити небо над Україною від російської авіації.

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