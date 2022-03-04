Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі Fox News прокоментував війну Росії в Україні

Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі американского телеканалу Fox News закликав росіян ліквідувати Путіна. У п'ятницю, 4 березня, сенатор опублікував уривок цього виступу у своєму Twitter.

«Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви зробите своїй країні та світу велику послугу», – сказав сенатор.

На думку Ліндсі Грема, це єдиний спосіб зупинити злочинні дії Путіна.

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