Американський сенатор в прямому ефірі закликав росіян ліквідувати Путіна
«Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця»
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі Fox News прокоментував війну Росії в Україні
Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі американского телеканалу Fox News закликав росіян ліквідувати Путіна. У п'ятницю, 4 березня, сенатор опублікував уривок цього виступу у своєму Twitter.
«Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви зробите своїй країні та світу велику послугу», – сказав сенатор.
На думку Ліндсі Грема, це єдиний спосіб зупинити злочинні дії Путіна.
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