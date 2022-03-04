Володимир Зеленський виступив з терміновим зверненням після обстрілу і пожежі на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський у екстреному зверненні закликав світових лідерів зупинити російських військових, які обстрілюють Запорізьку АЕС. За його словами, пожежа на атомній електростанції, яка виникла в результаті обстрілів, загрожує катастрофою всій Європі.

«Наші хлопці завжди тримали АЕС у безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто її не міг захопити та замінувати і шантажувати ядерною катастрофою увесь світ. Потрібно зупинити російських військових негайно. Якщо буде вибух – це кінець всім, кінець Європі, евакуація всієї Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що вже провів телефонні розмови з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом США Джо Байденом, головою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

«Там 6 енергоблоків, а в Чорнобилі вибухнув один […] Ми всіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору», – зазначив президент.

Джо Байден закликав Росію припинити вогонь по АЕС і допустити рятувальників до пожежі, йдеться у Twitter Білого дому.

Пожежа на Запорізькій АЕС в Енергодарі виникла в ніч з 3 на 4 березня внаслідок обстрілів російськими військами. Пожежників росіяни на АЕС не допустили.

«Станом на 4:00 продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі. У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі», – повідомили в ДСНС.

За інформацією представника прес-служби АЕС Андрія Туза, поки що інформації про порушення радіаційного фону немає, проте все може змінитися, якщо обстріли продовжаться. Персонал на місці та докладе за необхідності всіх зусиль, аби перевести енергоблоки в безпечний режим.

Раніше вдень російські військові обстріляли саме місто, снаряди влучили у житлові будинки та в школу. Також ворог обстріляв блокпост на в’їзді в Енергодар, намагаючись просунутись до Запорізької АЕС. Члени територіальної оборони Енергодару закидували російську техніку «коктейлями Молотова», стримуючи ворога.