Екс-президентка Литви переконана, що жодні санкції не здатні зупинити Путіна

Екс-президентка Литви Даля Грибаускайте закликала НАТО заступитися за Україну, яка зазнає повномасштабного вторгнення Росії. Про це вона заявила 2 березня.

На переконання екс-президентки Литви, жодні cанкції, якими б вони не були, не зупинять Путіна.

«Тільки війна, яка вже почалася, може зупинити війну. Не треба прикидатися і намагатися заспокоїти свою совість, постачаючи Україні тільки зброю і навіть запізно. Український народ воює за нас, їх діти захищають нас від путінського божевілля. Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні вже звучить жалюгідно і показує боягузтво Заходу», – йдеться у дописі у Facebook екс-президентки Литви.

Даля Грибаускайте наголосила, що в Україні йде європейська війна і ті країни, які продовжують спостерігати , як Путін знищує Україну та її народ, стають партнером Росії у війні.

«Якщо не зупинити Путіна в Україні, боротися доведеться все одно, але в наших країнах. Україна просить реальної допомоги, а ми спостерігаємо, як житлові квартали вибухають на екранах телевізорів і клянемся, що «добре підтримуємо Україну», – заявила екс-президентка Литви.

«Мені соромно чути, коли лідери та посадовці держав НАТО скаржаться, що «не можуть привести до конфлікту», але ж ми могли в Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані. Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та європейський мир. То будемо і далі спостерігати, як знищують незалежну державу? Слава Україні. Слава її Героям, поки що тільки її героям, бо інших ще не видно на горизонті», – додала Даля Грибаускайте.

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