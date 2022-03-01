Президент США Джо Байден не підтримав заклик Володимира Зеленського ввести в Україні заборонену для польотів зону. Про це повідомляє CNN.

«Президент був дуже чітким, він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією. І я думаю, що тут важливо відзначити, що, по суті, це був би крок у напрямку, тому що зона без польотів вимагатиме виконання», – сказала прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

За її словами, це вимагатиме розгортання американських військових, що потенційно призведе до прямого конфлікту і війни з Росією.

Із подібними оцінками виступили й інші американські чиновники.

Посолка США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд сказала, що адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що США не будуть задіювати своїх військових в операціях проти Росії.

Раніше президент Зеленський зазначав, що звернеться з проханням про безпольотну зону над Україною. Підтверджували такі наміри і в уряді.

Безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.