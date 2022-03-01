США не бачать причин для зміни рівнів ядерної боєготовності, навіть з огляду на нещодавню зміну рівня боєготовності Росії. Про це пише «Європейська правда».

Заява прозвучала після того, як Росія привела свої сили ядерного стримування у стан підвищеної готовності на тлі санкцій Заходу у зв'язку із вторгненням Москви до України.

«Ми не змінили свої попередження, і ми не змінили нашу оцінку щодо цього, але ми все ж маємо бути дуже обережними», – заявила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

США вважають, що Путін ескалує війну за допомогою небезпечної риторики і що Росія та Сполучені Штати давно згодні з тим, що застосування ядерної зброї матиме руйнівні наслідки.

«Ядерну війну не можна виграти, і вона ніколи не повинна вестись. Ми вважаємо, що провокаційна риторика щодо ядерної зброї небезпечна, збільшує ризик прорахунку, її слід уникати, і ми не займатимемося нею», – заявив він.

Білий дім вважає, що Сполучені Штати оцінили директиву Путіна і зараз не бачать «причин для зміни власних рівнів готовності».

Наголошується, що ні США, ні НАТО не мають бажання чи наміру вступати в конфлікт з Росією.