Путін наказав своїм генералам перевести у бойову готовність ядерні війська

Президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування. Такий наказ Путін віддав 27 лютого під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

«Наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування», – заявив Путін. Зустріч Путіна з Шойгу і Герасимовим транслювали державні телеканали РФ.

Путін обґрунтував своє рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

«Західні країни здійснюють не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни», – сказав він.

Як вказано на сайті Міноборони РФ (заблокований хакерами), стратегічні сили стримування РФ «призначені для стримування агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому агресора (завдання йому поразки), у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї».

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що наказ президента держави-агресора Володимира Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності є неприйнятною ескалацією.

«Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином», – сказала Лінда Томас-Грінфілд.