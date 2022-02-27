Вигляд на місто Буча у Київській області у неділю, 27 лютого, під час боїв

Мешканців міста Буча біля Києва попереджають за жодних умов не сідати в автобуси для евакуації – це провокація з боку росіян та диверсійних груп. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі «Українській Правді», інформацію підтвердив і нардеп Віталій Безгін.

Українська влада не проводить жодної евакуації з міста Буча, де впродовж неділі, 27 лютого, тривають бої з російською армією. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями.

«Це росіяни збирають людей, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ», – сказав Данілов.

Те, що росіяни намагаються посадити людей в автобуси і вести за ними свою техніку, підтвердив і нардеп Віталій Безгін. Він написав на Facebook: «Київська обласна влада не проводить жодних евакуацій жінок і дітей в районі Бучі! Це провокація з боку диверсійних груп РФ, щоб зробити живий щит!».

Від ранку, 27 лютого, у Бучі тривають запеклі бої. Колона ворога прорвалася у місто, вони обстріляли житлові будинки, але українські військові вже знищили там цілу колону російської військової техніки.

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