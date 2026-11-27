Оксана Гобод очолила департамент соцзахисту Волинської ОДА у 2014 році

Правоохоронці провели обшук у помешканні директорки департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА Оксани Гобод. Це сталося в межах розслідування ймовірного привласнення 2,4 млн грн із пенсій підопічних Руденського психоневрологічного інтернату. Про це йдеться в ухвалі Любомльського районного суду від 19 листопада.

У матеріалах справи зазначено, що департамент соцзахисту здійснює управління діяльністю психоневрологічного інтернату, керівництво якого фігурує у кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя дозволив провести обшук вдома у директорки департаменту. В ухвалі її прізвища не вказали, однак, за інформацією «Сили правди», йдеться про Оксану Гобод.

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Обшук провели 13 жовтня. Поліцейські вилучили в посадовиці телефон iPhone XR із SIM-картами. 19 жовтня суд арештував його як речовий доказ.

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Згодом адвокатка Оксани Гобод попросила скасувати арешт на телефон. Під час розгляду клопотання слідча не заперечувала проти цього, оскільки необхідні слідчі дії вже провели. Також з’ясувалося, що під час огляду телефона не знайшли інформації, яка могла б бути доказом у кримінальному провадженні.

Зрештою, суддя Алла Гайдук скасувала арешт на телефон і постановила повернути його власниці. У судовій ухвалі також зазначено, що Оксані Гобод не повідомляли про підозру.

Додамо, що обшук пов’язаний із розслідуванням щодо директорки Руденського психоневрологічного інтернату Олени Місюк та двох її підлеглих. Їх підозрюють у привласненні понад 2,4 млн грн із пенсій мешканок закладу – жінок із ментальними порушеннями.

Підопічні скаржилися, що не можуть самостійно розпоряджатися своїми грошима та купувати необхідні речі. Перевірка виявила, що журнали обліку надходжень і витрат пенсій за 2025–2026 роки були знищені. Крім того, у закладі не було укриття, мешканці не мали вільного доступу до питної води, а окремі приміщення мали неналежний стан.