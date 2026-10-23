У Руденському психоневрологічному інтернаті проживають жінки з психічними порушеннями

Директорку та двох працівниць Руденського психоневрологічного інтернату на Волині підозрюють у привласненні понад 2,4 млн грн пенсій підопічних. У закладі також виявили численні порушення прав людей. Про це у четвер, 23 жовтня, повідомило представництво Омбудсмена у Волинській області.

Порушення в інтернаті зафіксували у вересні цього року. Підопічні скаржилися, що не можуть самостійно розпоряджатися своїми пенсіями та купувати необхідні речі. Перевірка також виявила, що журнали обліку надходжень і витрат пенсій за 2025–2026 роки були знищені.

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Крім того, адміністрація не надала інформації про залишки грошей померлих мешканців. У сейфі інтернату знайшли конверт із 9 266 грн, які належали одній із померлих підопічних.

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«У закладі не було укриття, мешканці не мали вільного доступу до питної води, а люди, які потребували спеціального харчування, не отримували дієтичного меню. Ми зафіксували нестачу меблів, неналежний санітарний стан окремих приміщень і порушення під час надання психіатричної допомоги», – зазначили представники Омбудсмена.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення чужого майна в особливо великих розмірах. У помешканні директорки інтернату провели обшуки: у неї вилучили готівку, банківські картки підопічних, квитанції про зняття грошей і чорнові записи.

Як стало відомо з ухвали Любомльського районного суду, директорці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 грудня 2026 року включно.

Суд визначив заставу в розмірі понад 1,9 млн грн. Якщо її внесуть, підозрювана зможе вийти з-під варти, однак повинна буде виконувати покладені на неї процесуальні обов’язки. Зокрема, прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду, не залишати населений пункт проживання без відповідного дозволу, здати паспорт для виїзду за кордон і не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні.

Додамо, що Руденський психоневрологічний інтернат працює у селі Руда Любомльської громади з 1991 року. Заклад призначений для тимчасового або постійного перебування жінок зі стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують догляду. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директоркою інтернату є Олена Місюк.