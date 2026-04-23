Кімнати перенаселені, а постільна білизна мешканців – брудна

У домі милосердя на Хмельниччині зафіксували численні порушення прав людини. Пенсіонери та підопічні з інвалідністю проживають у неналежних умовах, не забезпечені базовими засобами гігієни та збалансованим харчуванням. Про це у середу, 22 квітня, повідомило представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Хмельницькій області.

Йдеться про благодійну організацію «Ліщанський дім милосердя», де під час моніторингу перебували 68 підопічних, з них 11 – люди з інвалідністю. Догляд за ними здійснюють лише четверо працівників: бухгалтер, доглядальниця, кухар і медична сестра.

Будинок-інтернат розташований у селі Ліщани Шепетівського району (фото представництва омбудсмена у Хмельницькій області)

У представництві омбудсмена зазначають, що організація не внесена до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що ставить під сумнів законність роботи закладу. Формально догляд здійснюється на підставі договорів про благодійну допомогу.

Під час перевірки зʼясувалося, що мешканці живуть у приміщеннях, які не пристосовані для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Кімнати перенаселені, перебувають у незадовільному санітарному стані, бракує меблів та місць для зберігання особистих речей.

Одна з кімнат у Ліщанському домі милосердя (фото представництва омбудсмена у Хмельницькій області)

Постільна білизна – брудна, у багатьох підопічних відсутні індивідуальні засоби гігієни, а самі люди мають неохайний вигляд. Також, за даними моніторингу, у закладі не надають збалансоване харчування та немає затвердженого меню.

Для підопічних не забезпечене збалансоване харчування (фото представництва омбудсмена у Хмельницькій області)

Окремо виявили випадки неналежного надання медичної допомоги, а також зберігання і можливого використання протермінованих ліків.

«Моніторинговій групі не вдалося з’ясувати, яким чином виконуються рекомендації лікарів щодо лікування та догляду за підопічними, оскільки доступу до медичної документації не надали», — повідомили в представництві Уповноваженого.

У журналі померлих зазначено, що у 2025 році в установі померло 16 підопічних, а станом на момент перевірки у 2026 році – 12. Причини смерті в документах не вказані.

У представництві наголошують, що виявлені порушення свідчать про системні проблеми в забезпеченні прав підопічних. Інформацію про результати перевірки скерують до компетентних органів для реагування та недопущення подальших порушень.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ліщанський будинок-інтернат зареєстрований з 2002 року в селі Ліщани Шепетівського району й спеціалізується на наданні послуг догляду із забезпеченням проживання для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Директоркою вказана Тетяна Безкоровайна.

На сторінці закладу у фейсбуці зазначено, що це стаціонарна соціально-медична установа загального типу для постійного місця проживання громадян похилого віку, ветеранів війни і праці, людей з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Водночас контактний номер, вказаний у відкритих джерелах, є недійсним.