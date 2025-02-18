У пансіонаті «Промінь життя» підлеглих привʼязують до ліжок

У Кам’янці-Подільському в приватному пансіонаті «Промінь життя» виявили грубі порушення прав людини. Четверо пенсіонерів були прив’язані мотузками до ліжок, деяких пацієнтів із психічними розладами замкнули в одній кімнаті, а в більшості приміщень ще й були незадовільні житлові умови. Про це повідомили 18 лютого в Офісі омбудсмана України.

Під час відвідування приватного пансіонату для літніх людей «Промінь життя» у Кам’янці-Подільскому, який розрахований на 35 людей, моніторингова група виявила низку порушень, серед яких:

Жорстоке поводження. Чотири людини похилого віку були прив’язані мотузками до ліжок за руки та ноги. За словами підопічних, працівники закладу це роблять, щоб вони не виходили з кімнати. Порушення свободи та недоторканості. Кімнати замикалися ззовні, в одному приміщенні виявили 5 людей із психічними розладами. Незадовільні житлові умови. Стіни з пліснявою, кімнати потребують ремонту, не вистачає меблів. Відсутність приватності. Ліжкові підопічні не забезпечені належними умовами під час здійснення санітарно-гігієнічних процедур.

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За інформацією омбудсмана Дмитра Лубінця, наразі у пансіонаті перебуває 33 підопічних: 9 чоловіків і 24 жінки. Після перевірки омбудсман направив інформацію про виявленні порушення в поліцію для подальшого реагування.

У коментарі «Суспільному» співвласник «Променю життя» Максим Шпичко повідомив, що родичі підопічних написали заяви про те, що претензій до адміністрації закладу не мають. Наразі у пансіонаті проводять службову перевірку, працівників притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Поліцейські наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Промінь життя» зʼявилося у березні 2024 року в Камʼянці-Подільському й спеціалізується у наданні послуг догляду із забезпеченням проживання для пенсіонерів та людей з інвалідністю. У компанії є три засновники – Максим Шпичко, Максим Курнаєв та Олександр Півторак.