У Шепетівській багатопрофільній лікарні №98 вʼязнів утримують в антисанітарних умовах

Під час візиту до Шепетівської багатопрофільної лікарні №98, що спеціалізується у наданні медичної допомоги вʼязням, моніторингова група виявила низку порушень. Зокрема, у приміщенні недостатньо освітлення, медичні працівники неналежно ведуть документацію, а також у лікарні не створили умов для перебування людей з інвалідністю. Про це повідомили 8 грудня на інформаційному порталі Харківської правозахисної групи.

За інформацією правозахисників, Шепетівська багатопрофільна лікарня №98 – державна установа закритого типу для лікування людей, яких утримують у пенітенціарних закладах. У медзаклад направляють засуджених зі слідчих ізоляторів Хмельницької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Під час візиту 7-8 листопада 2024 року моніторингова група виявила у Шепетівській багатопрофільній лікарні низку порушень, серед яких:

відсутність ліцензії на для здійснення психологічного супроводу паліативного хворого;

відсутність рентген-апарату в стоматологічному кабінеті, що погіршує якість надання допомоги;

наявна кількість ліжок перевищує норму, відповідно площа на одну людину складає 3,02 м²;

недостатній рівень природного і штучного освітлення в палатах лікарні, а також доступу до питної води. Пацієнти розповіли, що вимушені пити воду з кранів;

ведення медичної документації з порушенням норм. Лікарі не описували належним способом характер тілесних ушкоджень увʼязнених;

наявність лише одного ізолятора для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасне розміщення пацієнтів окремо одне від одного чи інших засуджених;

відсутність ізолятора для людей з розладами психіки, а також для засуджених, які становлять небезпеку для оточення;

використання праці засуджених у якості санітарів;

антисанітарія (наявний неприємний запах, стіни деяких приміщень вкриті пліснявою, значна захаращеність особистими речами, підлога та санвузол брудні, постільні речі, подушки, матраци потребують заміни) тощо.

Працівникам медзакладу надали рекомендації щодо усунення порушень.

Додамо, що у Тернопільській області поліція розпочала кримінальні провадження через знущання та сексуальне насильство в Новосільській спеціальній школі для дітей. Так, під час візиту до закладу представники омбудсмена виявили відсутність належної організації освітнього процесу, а також факти психологічного й фізичного насильства щодо дітей.