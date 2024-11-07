В закладі навчається 95 дітей різного віку

На Тернопільщині поліція розпочала кримінальні провадження через знущання та сексуальне насильство в спеціальному навчальному закладі для дітей. З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що факти насилля виявили в комунальному закладі Тернопільської обласної ради Новосільській спеціальній школі. Окрім того, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в закладі зафіксували поміщення здорової дитини в психіатричний заклад.

Новосільська спеціальна школа розташована у Новому Селі Скалатської громади. За інформацією з власних джерел у цій школі, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини заклад перевіряли 6 листопада. Разом з ними перебували і правоохоронці. За даними працівників школи, опитування проводили лише з дітьми, нікого з дирекції чи працівників не викликали на розмову.

Загалом в Новосілківській спеціальній школі навчається 95 школярів. Це діти від 6 до 17 років, які мають порушення інтелектуального розвитку. Дехто з дітей постійно проживає в закладі, частина їздить щодня додому. Школа надає неповну середню освіту, тобто там навчаються за програмою дев’ятирічної школи, але освіту учні здобувають до 10 класу.

За словами працівників закладу, ніколи не помічали, щоб вчителі чи інші працівники застосовували насильство до дітей. Щодо сексуального насилля, то лише 6 листопада з’ясувалося, були такі факти між самими учнями. В закладі також повідомили ZAXID.NET інформацію щодо ситуації із поміщенням здорової людини в спеціальний психіатричний заклад.

«В школі навчається 16-річна дівчина, яку перевели з іншої громади. Вона позбавлена батьківського піклування. Вочевидь, саме ця дитина і звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За її зверненням школу і перевіряли», – зазначили в Новосілківській спеціальній школі.

Наразі поліція Тернопільщини розпочала кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. А саме за неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю, за незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, за сексуальне насильство та зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди. Наразі триває розслідування.