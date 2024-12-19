Також мають оголосили конкурс на заміщення посади

Директорку Новосільської спеціальної школи Дар’ю Коменду, в якій зафіксували факти знущання з дітей та сексуального насильства, звільнили з посади. Відповідне рішення прийняла Тернопільська обласна рада. В листопаді представники уповноваженого з прав людини зафіксували численні порушення щодо освітнього процесу, знущання з дітей з особливими потребами та навіть сексуальне насильство між вихованцями. В поліції відкрили кримінальне провадження.

Рішення про звільнення прийняли на засіданні постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти. Раніше директорку спецшколи Дар’ю Коменду відсторонили від роботи на місяць. Також в обласній раді зазначили, що найближчими днями оголосять конкурс на заміщення вакантної посади директора Новосільської спеціальної школи.

«Звільнення колишньої директорки цього закладу не означає, що розслідування можливих фактів порушень прав вихованців спецшколи, може зупинитись. Навпаки, депутатський корпус Тернопільської обласної ради очікує на об'єктивні результати цих розслідувань і вимагає притягнення до відповідальності у судовому порядку усіх, хто був дотичний до порушення прав дітей», – зазначив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку листопада поліція Тернопільщини відкрила кримінальні провадження через знущання та сексуальне насильство в комунальному закладі Тернопільської облради Новосільській спеціальній школі. Також представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зафіксували в закладі випадок, коли здорову дитину перемістили в спеціальний психіатричний заклад.