У Новосільській спецшколі ще тривають розслідування

Директорку Новосільської спеціальної школи, що на Тернопільщині, Дарʼю Коменду відсторонили від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування. Раніше представники омбудсмана Дмитра Лубінця повідомляли про неналежний рівень навчання у школі та факти психологічного й фізичного насильства над вихованцями.

Відповідне розпорядження про відсторонення директорки Новосільської спецшколи з 2 до 24 грудня 2024 року підписав перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Посадовець зазначив, що директорку школи також притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

«Тимчасове керівництво та колектив школи отримали доручення невідкладно усунути усі виявлені недоліки та в подальшому їх не допускати», – повідомив Володимир Болєщук.

Він також звернувся до службовців департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА з проханням посилити контроль за освітнім процесом, а керівництво Головного управління Нацполіції забезпечити присутність офіцера Служби освітньої безпеки в Новосільській спеціальній школі. Перший заступник голови Тернопільської облради додав, що в спецшколі ще тривають розслідування.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку листопада поліція Тернопільщини відкрила кримінальні провадження через знущання та сексуальне насильство в комунальному закладі Тернопільської облради Новосільській спеціальній школі. Також представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зафіксували в закладі випадок, коли здорову дитину перемістили в спеціальний психіатричний заклад.