Моніторингова група уповноваженого з прав дітей провела перевірку дитячому притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у дитячому притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА виявили низку порушень прав вихованців. Зокрема, за різні порушення дітей відправляють у ізолятор, а лікарі, які працюють у притулку, не мають відповідної ліцензії.

Як повідомив у четвер, 31 жовтня, Дмитро Лубінець, тиждень тому відбувся моніторинговий візит до дитячого притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА, в межах якого представники уповноваженого, а також члени різних ГО виявили низку порушень прав дітей. Зокрема, фахівці зафіксували, що дітей відправляють у ізолятор для покарання.

«Відомо про факт перебування там дітей протягом 5 днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи. Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо», – йдеться в повідомленні Дмитра Лубінця.

Крім цього, чимало дітей перебувають більше, ніж дозволяє встановлений термін 90 днів, а деякі діти вже більше двох років живуть у закладі, а лікарі працюють у притулку без ліцензії, що є грубим порушенням. У притулку також ігнорують реформу деінституціалізації: лише 4 дитини з 44, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей.

Дітей зі статусом ВПО до притулку на Львівщині привезли з Запорізької області, однак, як стверджує уповноважений, служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА «не демонструють жодної зацікавленості в координації своїх дій на користь дітей».

За результатами моніторингу уповноважений надіслав звіт про порушення у відповідні державні органи.

«️Окрім цього, я вніс подання щодо Львівської та Запорізької ОВА, які передбачають усунення виявлених порушень вказаними органами у місячний термін. Вимагаю негайного втручання і усунення цих порушень», – додав Дмитро Лубінець.

Додамо, що притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації розташований на вул. Левандівській, 17в. Його директоркою на сайті установи вказана Світлана Гаврилюк.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець звинуватив керівника Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру у насильстві над вихованцями. Поліція відкрила кримінальну справу, а ЛОВА розпочала службову перевірку, на час якої 64-річного Степана Мащака відсторонили від роботи. Він очолював інтернат близько 20 років.

Крім цього, одній із виховательок центру поліція повідомила про підозру у побитті дитини. Відео з інцидентом напередодні поширили в соцмережах. Раніше ця ж вихователька підписала лист на захист відстороненого директора інтернату. Після розголосу з інтернату вже звільнились 12 працівників.