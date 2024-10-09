Поліція розслідує факти сексуального насильства над дітьми у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі

Фахівці Державної служби у справах дітей провели перевірку Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, де раніше виявили факти насильства над дітьми з боку керівництва та працівників. Через численні порушення Держслужба вимагає якнайшвидше перевести дітей до іншого закладу.

За словами голови Держслужби у справах дітей Петра Добромільського, виявлені робочою групою факти шокують. Зокрема, територія закладу не огороджена, тому вихованці могли без перешкод її покидати. Крім цього, під час перевірки діти поводились стримано, що, на думку фахівців, може свідчити про попередній інструктаж щодо спілкування від працівників, а деякі вихованці скаржились на словесні образи та приниження й ставали свідками фізичного насильства з боку працівників та інших дітей.

«Є недоглянуті діти, наявні випадки роз’єднання родинних груп дітей, повідомлялося про фізичне насильство над дітьми з боку помічників вихователів, які перебувають в закладі в нічний час, критична ситуація з організацією харчування – діти не доїдають, часто повідомляють про вживання в своєму раціоні локшини швидкого приготування», – повідомив Петро Добромільський.

Він додав, що дітей необхідно якнайшвидше перевести до іншого закладу та закликав Львівську обласну раду та військову адміністрацію ухвалити відповідні рішення.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив керівника Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру у насильстві над вихованцями. Поліція відкрила кримінальну справу, а ЛОВА розпочала службову перевірку, на час якої 64-річного Степана Мащака відсторонили від роботи. Він очолював інтернат близько 20 років.

Крім цього, одній із циховательок центру поліція повідомила про підозру у побитті дитини. Відео з інцидентом напередодні поширили в соцмережах. Раніше ця ж вихователька підписала лист на захист відстороненого директора інтернату.