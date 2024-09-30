Cтепан Мащак очолював Великолюбінський інтернат з 2005 року

Через скандал щодо насильства над вихованцями Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру (колишній інтернат) поблизу Львова директора цієї установи 64-річного Степана Мащака відсторонили від роботи. Він очолював навчальний заклад близько 20 років. Про ймовірне фізичне, сексуальне та психологічне насилля над вихованнями згаданої установи з боку її директора повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, не розголошуючи назву закладу та прізвище директора. Після цього місцева поліція розпочала розслідування.

У понеділок, 30 вересня, на скандал у Великому Любіні відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він розповів, що після заяви Дмитра Лубінця керівництво області вирішило провести службове розслідування для перевірки фактів можливих порушень в навчально-реабілітаційному центрі. На час проведення цієї перевірки, директора відсторонили від роботи.

Однак безпосереднє керівництво освіти Львівщини уникає коментарів щодо заяв про насилля над дітьми в Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі.

Зокрема, ZAXID.NET кілька разів намагався сконтактуватись із директором департменту освіти і науки ЛОВА Олегом Паскою. На дзвінки чиновник не відповідав, а у пресслужбі облдержадміністрації повідомили, що від коментарів Олег Паска утримується.

Скарги були, але служби порушень не фіксували

На думку заступника голови ЛОВА, який курує освітню галузь, Олександра Кулепіна, заяви вихованок закладу щодо сексуальних домагань потребують ретельної перевірки з боку правоохоронців. Зараз триває досудове розслідування, з дітьми працюють професійні психологи та психіатри, щоб підтвердити їхні заяви.

«Діти там незвичайні, ті, які мають інтелектуальні відхилення, а також діти, які перебувають в складних сімейних обставинах чи позбавлені батьківської опіки, а також переміщені з інших регіонів України внаслідок війни. Тому тут треба розрізняти, коли ці діти кажуть правду, а коли неправду. Вони можуть міняти свої покази. Часто в таких закладах з’являється якийсь неформальний лідер серед дітей, котрий може їх підбурювати до якихось речей», – зазначив заступник голови ЛОВА ZAXID.NET.

Він запевнив, що керівництво області зацікавлене в належному розслідуванні. «Ми за те, щоб якісно була проведена перевірка. Якщо щось дійсно підтвердиться, а звучало таке, що є якісь відеодокази, то це би розставило всі крапки над “і”. Наразі у ЛОДА ніяких підтверджуючих відеоматеріалів ми не бачили. Немає свідчень жодного дорослого працівника цього закладу, котрі могли би це підтвердити», – додав посадовець.

Заступник голови ЛОВА також заперечив заяву Дмитра Лубінця про те, що місцеві служби досі не реагували на скарги дітей.

«Це неправда. Всі реагували. Минулого року був проведений комісійний виїзд, котрий ініціював департамент освіти і науки ЛОВА. Ця комісія складалася не тільки з працівників облдержадміністрації, cлужби у справах дітей, а й інших органів, котрі мають дотичність до цього процесу. Тоді ці скарги не знайшли підтвердження. Поліція за останній рік реєструвала три кримінальні провадження та проводила перевірку із залученням інших областей, також не змогли підтвердити факти, котрі наводились», – сказав Олександр Кулепін. З його слів, до згаданої перевірки були залучені десятки людей, тому нема підстав вважати, що хтось хотів прикрити директора-порушника.

Представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний розповів, що справа перебуває на особистому контролі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Зі слів Подвірного, в інтернаті він був навесні 2023 року з моніторинговим візитом, тоді виявили низку порушень щодо якості харчування та розміщення дітей. Восени минулого року він отримував скарги щодо насильства над вихованцями в цій установі, про що, зокрема, 11 жовтня 2023 року скеровував повідомлення в поліцію, однак вони теж не підтвердилися.

«У нас були різні звернення, в тому числі від громадських організацій, за якими ми скеровували в поліцію відомості. У відповіді на мій лист, зокрема, поліція повідомляла, що дані факти не підтверджувалися. Ми ж не можемо як офіс омбудсмана підміняти собою правоохоронні органи», – сказав він ZAXID.NET.

Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр (колишній інтернат) є комунальним закладом Львівської облради. Там навчається 58 учнів – це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з неблагополучних сімей та з особливими освітніми потребами.

Навчальний заклад близько 20 років очолює Степан Мащак. Ще у 2014 році Городоцький районний суд покарав Степана Мащака за корупцію. У матерілах справи йдеться про те, що у 2013 році директор інтернату встановлював надбавки та премії своїй дружині, яку працевлаштував у цьому закладі на посаді медсестри ще у 2005 році. Директор інтернату свою вину визнав, але пояснив, що не до кінця розуміє зміст закону про запобігання корупції. Суд визнав його винним у конфлікті інтересів та призначив штраф 170 грн.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець заявив про можливе вчинення фізичного, психологічного та сексуального насилля в згаданому навчальному-реабілітаційному центрі. Вихованці поскаржилися, що директор вчиняв дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

При цьому омбудсман наголосив, що впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування.

Натомість у поліції запевнили, що у 2024 році не отримували заяв щодо протиправних дій директора інтернату. У 2023 році за заявою представника ГО там була проведена перевірка за участі співробітників департаменту освіти і науки ЛОДА, яка жодних порушень не підтвердила. Зараз справу розслідують за статтею про сексуальне насильство над неповнолітніми (ч. 3 ст. 153 ККУ).