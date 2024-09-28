Уповноважений із прав дітей Дмитро Лубінець заявив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині керівник фізично, психологічно та сексуально знущався над дітьми. Про це він повідомив на офіційних сторінках у суботу, 28 вересня. Того ж дня слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом сексуального насильства над неповнолітніми, на час перевірки керівника відсторонили від роботи. Назву ребцентру наразі не розголошують.

Зазначається, що Офіс омбудсмана отримав відомості, що директор реабілітаційного центру на Львівщині, в якому займаються діти, здійснює щодо них різного роду насилля. Після чого уповноважений разом із партнерами ініціював моніторинговий візит у цей заклад.

У цьому реабілітаційному центрі розміщуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

«Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за “погану поведінку” чи порушення розпорядку дня», – повідомив Дмитро Лубінець.

За його словами, діти скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкоголіки», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде», а працівники і директор ставились до вихованців як до недієздатних.

Дмитро Лубінець стверджує, що впродовж року діти та їх представники зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодної реакції, а за кожну скаргу на умови перебування в ребцентрі чи поведінку працівників дітей нібито били палками і принижували.

«Ми викликали представників поліції та органи прокуратури на місце та змусили в нашій присутності почати документувати факти порушення. За наслідками реагування відкрито кримінальне провадження, зокрема за ч. 3 ст. 153 ККУ – сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці», – додав Дмитро Лубінець.

У обласній прокуратурі Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що за фактом знущання над дітьми в ребцентрі слідчі відкрили кримінальне провадження. У поліції додали, що слідчі зробили подання подання щодо відстронення від виконання службових обов’язків керівника центру.

Поліція заперечила будь-які звернення від вихованців реабілітаційного центру у 2024 році. Натомість у 2023 році цез заклад уже перевіряли за зверненням ГО.

«Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти і науки ЛОДА та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли», – стверджують у поліції.

На заяви Дмитра Лубінця також відреагував голова ЛОВА Максим Козицький. Він повідомив, що на місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА. На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи.

Уповноважений додав, що за цим фактом ініціює нараду з залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств і візьме цю справу під особистий контроль.